Живая Кубань
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Живая Кубань

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  • Boris Max
    Пустобрёхи из живой кубани, переименоваться вам надо в мёртвую кубань... ГДЕ ДОКУМЕНТЫ О ТОМ ЧТО ВЫ ВЕЩАЕТЕ?На Кубани от кови...
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Врач рассказала об овоще, снижающем уровень холестерина

Врач рассказала об овоще, снижающем уровень холестерина

Врач рассказала об овоще, снижающем уровень холестеринаВитамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин, содержится в тыкве, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

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