Врач рассказала об овоще, снижающем уровень холестерина

Врач рассказала об овоще, снижающем уровень холестеринаВитамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин, содержится в тыкве, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.