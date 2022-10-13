Мы – одна команда, одна семья. Особой наградой отмечены земляки-ямальцы

Премия «Команда Путина» вручается впервые. На торжества в честь этого события в Салехард пригласили тех, чья активная жизненная позиция и человеческие качества, невзирая на трудности, опасности и риск, бескорыстны и направлены на помощь ближним.
Премия «Команда Путина» вручается впервые. На торжества в честь этого события в Салехард пригласили тех, чья активная жизненная позиция и человеческие качества, невзирая на трудности, опасности и риск, бескорыстны и направлены на помощь ближним.
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