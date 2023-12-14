Шестеро игроков футбольного клуба "Зенит" упали в цене

Ориентировочную стоимость спортсменов объявил интернет-портал TransfermarktСпециалисты интернет-портала Transfermarkt опубликовали данные о том, сколько в конце 2023 года стоят игроки футбольного клуба "Зенит".
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