Сергей Михеев: На внедрение традиционных ценностей может потребоваться лет сто, а убыль населения идёт быстрее

ольга какой смешной коммент, а в РОссии у людей столько денег! Откула такие идеи? Заплатьшь за квартиру, ничего не останется. Тут нужна немецкпя зарпалта.

ВФ Владимир Фердман В России я живу и читаю российских ученых и академиков, поставивших президенту неуд за работу, а вы по всей видимости кроме дешевых агиток ничего не читаете