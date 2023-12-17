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Сергей Михеев: На внедрение традиционных ценностей может потребоваться лет сто, а убыль населения идёт быстрее

Сергей Михеев: На внедрение традиционных ценностей может потребоваться лет сто, а убыль населения идёт быстрее

Еще одна тема, которую обсуждали Вы и которая обсуждалась на прямой линии. Реакция президента была взвешенная: я говорю про массовый в регионах «поход против абортов», запрещение их в частных клиниках.

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Комментарии
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ольга
какой смешной коммент, а в РОссии у людей столько  денег! Откула такие идеи? Заплатьшь за квартиру, ничего не останется. Тут нужна немецкпя зарпалта.
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4 час.
ВФ
Владимир Фердман
В России я живу и читаю российских ученых и академиков, поставивших президенту неуд за работу, а вы по всей видимости кроме дешевых агиток ничего не читаете
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4 час.
Александр Батт
Для нужд общества, семьи и сохранения здоровья женщины достаточно иметь троих детей на супружескую пару. Поэтому государство должно субсидировать рождаемость в этих пределах. А все, что нарожают сверх того, пусть сами родители и содержат.
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4 час.

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