Еще одна тема, которую обсуждали Вы и которая обсуждалась на прямой линии. Реакция президента была взвешенная: я говорю про массовый в регионах «поход против абортов», запрещение их в частных клиниках.
Сергей Михеев: На внедрение традиционных ценностей может потребоваться лет сто, а убыль населения идёт быстрее
Комментарии
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ольга
какой смешной коммент, а в РОссии у людей столько денег! Откула такие идеи? Заплатьшь за квартиру, ничего не останется. Тут нужна немецкпя зарпалта.
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4 час.
ВФ
Владимир Фердман
В России я живу и читаю российских ученых и академиков, поставивших президенту неуд за работу, а вы по всей видимости кроме дешевых агиток ничего не читаете
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4 час.
Александр Батт
Для нужд общества, семьи и сохранения здоровья женщины достаточно иметь троих детей на супружескую пару. Поэтому государство должно субсидировать рождаемость в этих пределах. А все, что нарожают сверх того, пусть сами родители и содержат.
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4 час.
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