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На трассе Коноша – Вожега продолжаются плановые ремонтные работы

На трассе Коноша – Вожега продолжаются плановые ремонтные работы

В нормативное состояние приводятся два участка: с 18-го по 31-й и с 33-го по 46-й километр. Подрядной организацией реализуется комплекс мер по укреплению дорожной одежды и ликвидации деформаций земляного полотна.

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