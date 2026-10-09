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Земля

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Как пенсионеру не переплачивать земельный налог: разбор вычета на 600 квадратных метров

Как пенсионеру не переплачивать земельный налог: разбор вычета на 600 квадратных метров

Земельный налог часто воспринимается как неизбежная плата за владение участком, однако на практике всё гораздо интереснее.

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