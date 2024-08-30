20+ женщин, для которых маникюр — это не просто процедура, а целое приключение

Нам порой сложно выбрать, какой маникюр сделать на этот раз - одних оттенков красного штук сто. Но есть решительные женщины, которые с легкостью придумывают очередной шедевр дл своих ногтей: они фантазируют на всю катушку, а в сообщники берут своего мастера по маникюру.