20+ женщин, для которых маникюр — это не просто процедура, а целое приключение

Нам порой сложно выбрать, какой маникюр сделать на этот раз - одних оттенков красного штук сто. Но есть решительные женщины, которые с легкостью придумывают очередной шедевр дл своих ногтей: они фантазируют на всю катушку, а в сообщники берут своего мастера по маникюру.
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