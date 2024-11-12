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Царьград

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В Нидерландах усилят борьбу с антисемитизмом после нападений на израильтян

В Нидерландах усилят борьбу с антисемитизмом после нападений на израильтян

Власти королевства пообещали принять жёсткие меры по отношению к проявлениям антисемитизма в стране.Премьер-министр Королевства Нидерландов Дик Схоф выступил с жёстким заявлением после массовых беспорядков, прокатившихся по столице.

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