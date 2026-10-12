Песков: Путин может приказать не наносить удары по Украине в день выборов

Главное в тезисах: Тезис 1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина дать указание не наносить удары по территории Украины, но исключительно в день проведения выборов.
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