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Мировое обозрение

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Песков: Путин может приказать не наносить удары по Украине в день выборов

Песков: Путин может приказать не наносить удары по Украине в день выборов

Главное в тезисах: Тезис 1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина дать указание не наносить удары по территории Украины, но исключительно в день проведения выборов.

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