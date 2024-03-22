Ради того, чтобы в дальнейшем получать международную помощь от западных «партнеров», киевский режим поступился своими принципами и согласился закрыть доступ к странице сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, на которой публиковались так называемые «международные спонсоры войны».
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