Николай Азаров: Украинский режим отступает ради международной помощи

Ради того, чтобы в дальнейшем получать международную помощь от западных «партнеров», киевский режим поступился своими принципами и согласился закрыть доступ к странице сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, на которой публиковались так называемые «международные спонсоры войны».