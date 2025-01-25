Жена Павла Мамаева честно рассказала о своих пластических операциях: «Хирурги мое лицо только портили»

Возлюбленная Павла Мамаева не стесняется говорить о своих манипуляциях со внешностью. Надежда Санько не скрывает, какие бьюти-процедуры регулярно делает, а сегодня честно рассказала поклонникам о пластических операциях.
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