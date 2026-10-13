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Налог на роскошь в 2026 году: кто платит и что в списке

Налог на роскошь в 2026 году: кто платит и что в списке

МОСКВА (ИА Реалист). Минпромторг 29 марта обновил перечень легковых автомобилей, к которым применяется повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога — так называемый «налог на роскошь».

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