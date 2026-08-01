Amazon полностью закрыла сделку с OpenAI на $50 млрд — одну из крупнейших инвестиций в истории ИИ

Компания досрочно перечислила оставшиеся $35 млрд, AWS станет эксклюзивным сторонним облачным провайдером для программы OpenAI FrontierAmazon завершила инвестиционную сделку с OpenAI на сумму $50 млрд, полностью перечислив оставшиеся средства.
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