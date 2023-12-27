В СФ заявили, что беспорядки из-за госдачи в Пицунде организованы извне

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выступил с заявлением, что беспорядки, устроенные оппозицией в Абхазии из-за госдачи в Пицунде, искусственно подогреваются извне.
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