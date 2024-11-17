Татарстан получит еще два «Метеора-2020» в 2025 году

В следующем году Татарстан получит два пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Поставить их планируют к началу навигации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Миндортранса республики Фарита Ханифова.
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