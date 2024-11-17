НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Почему,зато негры,арабы и турки рождаюттся.Европы давно нет,это сброд народов!Маск о рождаемост...
  • Валерий Хальзев
    Вот это НОРМАЛЬНЫЙ  поступок Гражданина России! Жаль,что это не получило широкого распространения!(не в Интернете,а в...Депутат Госдумы А...
  • Василий Лыгин
    Только назвать этот ритуал надо по другому. Например, "Клятва гражданина Великой России"Герой России Бакс...

Татарстан получит еще два «Метеора-2020» в 2025 году

В следующем году Татарстан получит два пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Поставить их планируют к началу навигации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Миндортранса республики Фарита Ханифова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх