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Глава канала «Пятница!» высказался о возвращении Ивлеевой в шоу-бизнес

Глава канала «Пятница!» высказался о возвращении Ивлеевой в шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Ивлеева рано или поздно вернется в шоу-бизнес и категорию «больших звезд». Об этом заявил генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия в интервью блогеру Надежде Стрелец.

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