Глава канала «Пятница!» высказался о возвращении Ивлеевой в шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Ивлеева рано или поздно вернется в шоу-бизнес и категорию «больших звезд». Об этом заявил генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия в интервью блогеру Надежде Стрелец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии