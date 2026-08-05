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В Дмитровском техникуме угостили абитуриентов мороженым

В Дмитровском техникуме угостили абитуриентов мороженым

4 августа в структурном подразделении №1 Дмитровского техникума прошла необычная акция. Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, будущих студентов, подающих документы для поступления, угощали мороженым.

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