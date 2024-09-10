В Березовском объявили конкурс по отбору мэра

В Березовском стартует конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Согласно решению местной думы, желающие могут подать документы с 12 по 18 сентября, первый этап конкурса запланирован на 20-30 сентября.
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