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Киев не обращался к Москве по поводу возобновления контактов — МИД РФ

Киев не обращался к Москве по поводу возобновления контактов — МИД РФ

Никаких обращений по поводу восстановления контактов с украинской стороны российская сторона не получала, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев 6 августа на брифинге.

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