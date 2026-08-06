Киев не обращался к Москве по поводу возобновления контактов — МИД РФ

Никаких обращений по поводу восстановления контактов с украинской стороны российская сторона не получала, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев 6 августа на брифинге.
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