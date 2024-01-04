Власти Литвы могут отказаться от обучения русскому языку в школах

В Литве активно рассматривают возможность отказа от обучения русскому языку в школах. Вместо него могут начать преподавать украинский, сообщил в четверг, 4 января, министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас в эфире радио Žinių radijas.
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