Политический деятель из Франции Флориан Филиппо проинформировал о том, что блокировка множества зарегистрированных в Европе изданий и телеканалов в Российской Федерации показывает, что западные державы обязаны отказаться от русофобии.
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