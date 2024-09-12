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Донецкая группа новостей

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  • Федор Родников
    Молчи урод,ни хрена не знаешь-молчи падаль.Сообщается о гибе...
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    Ну и что вы пишите одно и то же.Меры надо принимать и очень быстро.15ти летний Таджи...

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пробка в сторону Макеевки от Батова до Рудничной Донецкая группа новостей.

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