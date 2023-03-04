Минкульт против проката ввезенного через Белоруссию зарубежного кино

Министерство культуры заявило, что нелицензионный прокат ввезенных через Белоруссию фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на запрос сенатора Алексея Синицына.
Министерство культуры заявило, что нелицензионный прокат ввезенных через Белоруссию фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на запрос сенатора Алексея Синицына.
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