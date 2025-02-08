Новая вайфу для Subverse выйдет в начале марта, в разработке официальная русская локализация и другие DLCРелизная версия Subverse вышла в ноябре прошлого года, однако разработка игры еще не закончена, так как остались два бесплатных DLC, которые должны выйти в этом году.