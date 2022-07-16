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Маррей о поражении от Бублика в Ньюпорте: «Хочется, чтобы результаты были чуть лучше. Я считал, что здесь у меня хорошие шансы далеко пройти»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей прокомментировал поражение от Александра Бублика в четвертьфинале турнира в Ньюпорте (5:7, 4:6).

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