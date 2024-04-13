В летнем сезоне туристам Петербурга предложат 648 культурных маршрутов

В предстоящем летнем сезоне петербургским туристам предложат 648 маршрутов с посещением новых туристических и культурных объектов, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Телеграм-канале.
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