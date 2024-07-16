Публикация вебтуна «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарек» начнется 1 август...

Публикация вебтуна «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарек» начнется 1 августаKakao Page объявила, что начнет выкладывать вебтун «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарек» 1 августа (самые преданные поклонники могут зарегистрироваться и приступить к чтению на день раньше).