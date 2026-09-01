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Съесть таракана: как слабости крепких напитков стали их силой

Съесть таракана: как слабости крепких напитков стали их силой

Что общего у таракана в булочке и сивушных масел в стакане? Как дубовые бочки, можжевельник и аптекарские травы помогали винокурам скрывать несовершенство первых дистиллятов? И почему приёмы, придуманные для маскировки примесей, со временем стали главными достоинствами коньяка, виски и джина? Павел Шинский — фотохудожник, генеральный директор CCI France Russie и основатель «Винного атласа России» — рассказывает, как производители крепких напитков столетиями превращали своих тараканов в изюминкиИсторией о том, как знаменитый московский булочник Филиппов чуть было не лишился репутации и самого бизнеса, но сумел хитро обратить беду в оглушительный успех, развлёк москвичей Владимир Гиляровский.

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