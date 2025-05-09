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9 мая: День Великой Победы, которую у нас пытаются отнять

9 мая: День Великой Победы, которую у нас пытаются отнять

9 мая – не просто дата в календаре. Для России День Победы в Великой Отечественной войне давно стал символом национального единства, мужества и непрерывной связи поколений.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Так будет и на этот раз! Готовьтесь западные суки!
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11 час.
Игорь Кузнецов
Можно по разному трактовать исторические события и какие жертвы были в бороьбе для достижения Победы над фашизмом, главное помнить героев той войны и невинных жертв не забывать. А кто хочет &quot;примирения&quot; - тот получит неофашизм.
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11 час.
Борис Тросницкий
Верно, украли победу у капитала Соединенных штатов! Прямо из-под носа в Первую мировую, когда западные воротилы разожгли войну ради уничтожения Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй и последующего присвоения их ресурсов- ну мешали финансистам разные там императоры хозяйничать безраздельно в своих вотчинах, мзду требовали. Вот и стравили эти империи- им-то все равно чьи солдаты в кого стрелять станут. Империи развалили, а главного- ресурсы России присвоить им большевики не дали. Украли победу! Через десятилетие эти финансисты возродили империю- рейх. Вооружили, накормили и снова стравили с СССР, в надежде, что немцы с Советскими друг друга полностью уничтожат, а их территории можно взять голыми руками. И снова им плевать чьи солдаты в кого стреляют. И снова большевики добились своей Победы! Снова украли у западных финансистов! Теперь третья попытка… Обойдется ли Россия без большевиков?..
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3 час.
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