Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам под эгидой различных организаций Федор Емельяненко в интервью на YouTube-канале «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…» эмоционально высказался о происходящем на Украине.