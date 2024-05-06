Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам под эгидой различных организаций Федор Емельяненко в интервью на YouTube-канале «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…» эмоционально высказался о происходящем на Украине.
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