10 принципов эргономичной кухни: как продумать планировку до ремонта

Главный парадокс хорошей кухни в том, что её удобство незаметно. Когда всё продумано верно, вы просто живёте в этом пространстве: достаёте продукты, готовите, моете посуду — и ни разу не задумываетесь, почему всё оказывается именно там, где нужно.
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