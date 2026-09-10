10 принципов эргономичной кухни: как продумать планировку до ремонта

Главный парадокс хорошей кухни в том, что её удобство незаметно. Когда всё продумано верно, вы просто живёте в этом пространстве: достаёте продукты, готовите, моете посуду — и ни разу не задумываетесь, почему всё оказывается именно там, где нужно.