Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Джордан Кларксон эмоционально отреагировал на поражение Филиппин в стартовом матче ЧМ-2023

Джордан Кларксон эмоционально отреагировал на поражение Филиппин в стартовом матче ЧМ-2023

Защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон эмоционально отреагировал на поражение от команды Доминиканской республики (81:87) в стартовом матче ЧМ-2023.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх