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Царьград

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Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу на детской площадке в Бруклине

Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу на детской площадке в Бруклине

В Нью-Йорке на детской площадке Бруклина произошло двойное убийство: застрелены мужчины 33 и 35 лет. Они были доставлены в больницы, но скончались от полученных ранений.

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