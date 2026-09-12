Полиция Нью-Йорка расследует стрельбу на детской площадке в Бруклине

В Нью-Йорке на детской площадке Бруклина произошло двойное убийство: застрелены мужчины 33 и 35 лет. Они были доставлены в больницы, но скончались от полученных ранений.
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