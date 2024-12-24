На Курском направлении под Суджей военные РФ продвинулись на 1200 метров

Военкоры сообщают о тяжелых боях в Курской области. По информации телеграмм-канала «Два майора» на утро 24 декабря военные России продвигаются в лесополосах Суджанского района и до 1200 метров в окрестностях четырех населенных пунктов.
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