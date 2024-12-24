НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

На Курском направлении под Суджей военные РФ продвинулись на 1200 метров

На Курском направлении под Суджей военные РФ продвинулись на 1200 метров

Военкоры сообщают о тяжелых боях в Курской области. По информации телеграмм-канала «Два майора» на утро 24 декабря военные России продвигаются в лесополосах Суджанского района и до 1200 метров в окрестностях четырех населенных пунктов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх