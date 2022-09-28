Русская весна

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Китайский аналитик предположил, что случилось с «Северными потоками»

Китайский аналитик предположил, что случилось с «Северными потоками»

Инциденты на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» с большой вероятностью являются диверсиям, за которыми могли стоять различные страны, включая Польшу и США, говорится в обзоре, опубликованном в китайской соцсети WeChat.

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