Китайский аналитик предположил, что случилось с «Северными потоками»

Инциденты на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» с большой вероятностью являются диверсиям, за которыми могли стоять различные страны, включая Польшу и США, говорится в обзоре, опубликованном в китайской соцсети WeChat.
Инциденты на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» с большой вероятностью являются диверсиям, за которыми могли стоять различные страны, включая Польшу и США, говорится в обзоре, опубликованном в китайской соцсети WeChat.
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