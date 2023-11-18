Почему богатые республики Прибалтики после выхода из СССР превратились в нищие страны?Прибалтийские советские республики – Литва, Латвия и Эстония – должны были стать для всего капиталистического мира «социалистической витриной».
Просчитались... Но где?
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Володя!ПРАВ НА 100%!
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13 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Вопрос- почему мигранты бегут в нищую прибалтику, а не богатую Россию
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8 час.
А
Алексей
Они бегут не в Прибалтику, нахрен она сдалась, и даже не в Польшу. Им в Германию хочется
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5 час.
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