BMC Medicine: растительные диеты могут нарушить функцию щитовидной железы

Ученые из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) установили, что вегетарианцы и веганы могут быть подвержены повышенному риску развития гипотиреоза — состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.
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