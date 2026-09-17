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ИИ придёт в 95% судов к 2030 году: что обещает Верховный суд и что уже вызывает вопросы

ИИ придёт в 95% судов к 2030 году: что обещает Верховный суд и что уже вызывает вопросы

Председатель Верховного суда Игорь Краснов утвердил Концепцию внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство.

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