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Аргументы недели

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«Безопасный счёт» обошёлся россиянке в 6,3 млн рублей

«Безопасный счёт» обошёлся россиянке в 6,3 млн рублей

МВД Крыма рассказывает, как жительницу Симферополя убедили отдать мошенникам 6,3 млн рублей. Сначала ей позвонил «бывший руководитель», затем подключились лжесотрудники полиции и финансовой организации.

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