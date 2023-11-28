Набиуллина назвала высокими масштабы недобросовестных продаж финансовых услуг

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции ЦБ "Фокус на клиента" сообщила, что масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов по-прежнему находятся на высоком уровне, передает ТАСС.
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