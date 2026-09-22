Россиянам назвали ключевые правила долголетия

Ключевое правило долголетия — заниматься своим здоровьем постоянно, а не время от времени, заявил гастроэнтеролог Андрей Симаков.
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