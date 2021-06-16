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Пукки – монстр контратак, но Финляндия уязвима в середине и на подборах. Гид по сопернику России

Пукки – монстр контратак, но Финляндия уязвима в середине и на подборах. Гид по сопернику России

Илья Васильев – об опасном автобусе Маркку Канервы. Евро-2020 – первый крупный турнир в истории сборной Финляндии.

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