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Разин о 2:5 от «Барыса»: «Нам надо было немного опуститься на землю. Столько побед — они приедаются. Ребята смотрят в таблицу и думают, что соперник сам отдаст матч»

Победная серия «Металлурга» из 11 игр прервалась. «Сегодня у «Барыса» был виден запредельный настрой.

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