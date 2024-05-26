Невероятное явление на Земле зафиксировано из космоса: удалось сфотографировать большую «медузу» Максим МорозовНа одной из снимков, полученных метеорологическим спутником АЭС Суоми, который контролируется совместно НАСА и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), зафиксировано необычное облако, напоминающее медузу.