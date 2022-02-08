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Макрон и Байден в ближайшее время проведут переговоры

Макрон и Байден в ближайшее время проведут переговоры

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках регулярного брифинга, который прошел во вторник, 8 февраля, заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшее время проведут переговоры.

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