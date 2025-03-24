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На "Госуслугах" запустят новый образовательный сервис

На портале "Госуслуг" планируют открыть новый сервис -"Цифровое портфолио обучающегося". Пользователь сможет загружать туда аттестаты и дипломы, результаты ЕГЭ, олимпиад и курсов «Код будущего», сведения о знаках ГТО, волонтерской деятельности и видеть, как меняется средний балл за учебные годы.

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