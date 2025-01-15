Господа генералы, или Кто защитит небо России

Забыли напрочь всё. Эшелонированную оборону ПВО , над Россией, уничтожил горбачев . Никогда не забуду , как натовцы прыгали и визжали от удовольствия на плоскостях наших порезанных на лом самолётов. Было 5 авио полков ПВО, нет ни одного.

Роман

Просто нужно провести оптимизацию в рядах паркетных генералов во всех родах войск!!!Звания генерал должно присваеватся только за участие в реальных боевых действиях,а не отсидку в тыловых бункерах!!!Всех офицеров в обязателтном порядке нужно простажеровать в боевых условиях СВО!!!