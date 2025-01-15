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Господа генералы, или Кто защитит небо России

Господа генералы, или Кто защитит небо России

Автор: Владислав Шурыгин Большой налёт дронов на Россию. Больше 200 единиц. Массовые «падения обломков» на промышленные объекты.

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Комментарии
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Амара Карпова
Хороший вопрос👍в ответ будет тишина...🥲
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17 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Забыли напрочь всё. Эшелонированную оборону ПВО , над Россией, уничтожил горбачев . Никогда не забуду , как натовцы прыгали и визжали от удовольствия на плоскостях наших порезанных на лом самолётов. Было 5 авио полков ПВО, нет ни одного.
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13 час.
Роман
Просто нужно провести оптимизацию в рядах паркетных генералов во всех родах войск!!!Звания генерал должно присваеватся только за участие в реальных боевых действиях,а не отсидку в тыловых бункерах!!!Всех офицеров в обязателтном порядке нужно простажеровать в боевых условиях СВО!!!
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4 час.

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