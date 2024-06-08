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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нагельсманн поддержал Нойера после ошибки: «Не позволю обсуждения, даже если кто-то попытается. У него было три хороших сэйва»

После несильного дальнего удара вратарь неудачно отбил мяч – прямо на ногу набегавшему в штрафную Гиоргосу Масурасу, который забил на добивании.

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