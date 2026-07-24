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Царьград

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Под Киевом 100 раненных - натовцы, старшие офицеры. Выставка БПЛА превратилась в место для бойни. Русская армия не простила ошибок

Под Киевом 100 раненных - натовцы, старшие офицеры. Выставка БПЛА превратилась в место для бойни. Русская армия не простила ошибок

ВСУ не извлекли уроков из прежних ударов по скоплениям своих боевиков. Прямо сейчас под Киевом лежат более 100 раненных - натовцы, старшие офицеры.

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