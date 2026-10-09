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Говорит Европа ⚡

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Вадим Рабинович: Зеленский шесть раз обещал закончить войну и ни разу не выполнил обещание

Вадим Рабинович: Зеленский шесть раз обещал закончить войну и ни разу не выполнил обещание

Почему коррупция в Украине так и не была побеждена? Что случилось с обещанием построить украинский Лас-Вегас? Какие социальные обещания оказались невыполненными? И сколько раз Зеленский обещал посадить Порошенко? Я решил собрать в одном материале публичные обещания, которые президент Украины Владимир Зеленский давал с 2019 года.

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