Вадим Рабинович: Зеленский шесть раз обещал закончить войну и ни разу не выполнил обещание

Почему коррупция в Украине так и не была побеждена? Что случилось с обещанием построить украинский Лас-Вегас? Какие социальные обещания оказались невыполненными? И сколько раз Зеленский обещал посадить Порошенко? Я решил собрать в одном материале публичные обещания, которые президент Украины Владимир Зеленский давал с 2019 года.
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