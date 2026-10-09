Вадим Рабинович: Зеленский шесть раз обещал закончить войну и ни разу не выполнил обещание

Почему коррупция в Украине так и не была побеждена? Что случилось с обещанием построить украинский Лас-Вегас? Какие социальные обещания оказались невыполненными? И сколько раз Зеленский обещал посадить Порошенко? Я решил собрать в одном материале публичные обещания, которые президент Украины Владимир Зеленский давал с 2019 года.